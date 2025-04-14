У ДПС роз'яснили, які категорії громадян можуть скористатися податковою знижкою

Громадяни України можуть скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати на благодійність. При цьому, кошти, переведені безпосередньо на рахунки волонтерів як фізичних осіб, не враховуються при розрахунку цієї знижки.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Згідно з чинним законодавством, платники податків, які протягом 2024 року здійснювали благодійні пожертви, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Проте, для отримання такої знижки необхідно дотримуватися певних умов.

Умови для отримання податкової знижки за благодійність:

Отримувач допомоги: Кошти або майно мали бути передані виключно неприбутковим організаціям, які одночасно:

зареєстровані в Україні;

внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна.

Розмір знижки: Сума витрат на благодійність, що підлягає включенню до податкової знижки, не може перевищувати 4% від загального оподатковуваного доходу платника податків за 2024 рік.

Підтверджуючі документи: Платник податків повинен мати документальне підтвердження здійснених витрат, а саме:

квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

копії договорів (за наявності).

документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Для оформлення податкової знижки необхідно подати копії підтверджуючих документів разом із річною податковою декларацією про майновий стан і доходи. Оригінали документів подавати не потрібно, але їх слід зберігати протягом встановленого законодавством строку давності, зазначили в ДПС.

На вимогу контролюючого органу, платники мають надати документи, які підтверджують доходи або витрати для податкової знижки.

Коли не надається податкова знижка

Якщо переказ зроблено на особисті рахунки волонтерів – така сума не враховується у податковій знижці. Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями.

Податкова служба рекомендує громадянам ретельно перевіряти наявність та статус неприбутковості організацій у відповідних реєстрах перед здійсненням благодійних внесків, якщо вони планують скористатися податковою знижкою.

Подати документи для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна буде з 1 січня по 31 грудня 2025 року. Громадянам слід завчасно подбати про збір необхідних підтверджуючих документів.

Нагадаємо, з початку 2025 року 295 тисяч громадян подали заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Найчастіше українці оновлювали адресу проживання.