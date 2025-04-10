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Майже 300 тисяч українців оновили податкові дані з початку 2025 року
З початку 2025 року 295 тисяч громадян подали заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Найчастіше українці оновлювали адресу проживання.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Окрім особистих звернень громадян, зміни до ДРФО також автоматично вносяться на підставі даних з Державного реєстру актів цивільного стану Міністерства юстиції та Державної міграційної служби. Завдяки міжвідомчій інформаційній взаємодії, у першому кварталі 2025 року ДПС опрацювала та внесла 3,3 мільйона таких змін.
Найчастіше оновлювалася інформація про адресу місця проживання – таких змін зафіксовано 2,8 мільйона.
Як оновити дані в ДРФО
Якщо у платників податків змінюються персональні дані (ім'я, прізвище, адреса проживання тощо), вони можуть подати заяву:
- особисто;
- через Електронний кабінет (ЕК для громадян);
- через мобільний застосунок "Моя податкова".
Нагадаємо, ДПС розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує громадян та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.