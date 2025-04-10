Около 300 тысяч украинцев обновили налоговые данные с начала 2025 года

С начала 2025 года 295 тысяч граждан подали заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ). Чаще украинцы обновляли адрес проживания.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кроме личных обращений граждан, изменения в ГРФЛ также автоматически вносятся на основании данных Государственного реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции и Государственной миграционной службы. Благодаря межведомственному информационному взаимодействию, в первом квартале 2025 года ГНС проработала и внесла 3,3 миллиона таких изменений.

Чаще обновлялась информация об адресе места жительства – таких изменений зафиксировано 2,8 миллиона.

Как обновить данные в ГРФЛ

Если у налогоплательщиков изменяются персональные данные (имя, фамилия, адрес проживания и т.п.), они могут подать заявление:

лично;

через Электронный кабинет (ЭК для граждан);

через мобильное приложение "Моя налоговая".

Напомним, ГНС расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.