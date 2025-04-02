Налоговая начала отслеживать денежные переводы за продажу товаров в интернете

Налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

С 1 марта текущего года Государственная налоговая служба начала получать из Системы учета данных регистраторов расчетных операций (РРО) информацию, позволяющую выявлять граждан и предпринимателей, нарушающих правила проведения расчетных операций.

В частности, ГНС получает данные о:

граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лиц – предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

Указывается, что эти меры направлены на предотвращение и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", — говорится в сообщении.

ДПС напоминает продавцам, работающим в Интернете, о необходимости:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

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