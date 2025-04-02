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Налоговая начала отслеживать денежные переводы за продажу товаров в интернете
Налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
С 1 марта текущего года Государственная налоговая служба начала получать из Системы учета данных регистраторов расчетных операций (РРО) информацию, позволяющую выявлять граждан и предпринимателей, нарушающих правила проведения расчетных операций.
В частности, ГНС получает данные о:
- граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
- физических лиц – предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.
Указывается, что эти меры направлены на предотвращение и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.
"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", — говорится в сообщении.
ДПС напоминает продавцам, работающим в Интернете, о необходимости:
- официально зарегистрироваться как предприятие;
- производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
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