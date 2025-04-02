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Более 28 тысяч плательщиков уплатили налоги на неправильные реквизиты
В 2025 году уже более 28 тыс. налогоплательщиков в Электронном кабинете получили уведомление об ошибочной уплате налогов через сервис "Е-сообщения" и направили уплату на правильные реквизиты.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Отмечается, что заработавший в конце прошлого года сервис ГНС "Е-сообщение" оперативно информирует плательщика об ошибочной уплате налогов и едином взносе.
Он помогает быстро исправить допущенные при оплате ошибки в реквизитах платежной инструкции и избежать штрафных (финансовых) санкций и пени.
Как это работает
Как отмечают в ГНС, если плательщик случайно совершил платеж не по тем реквизитам, на следующий банковский день он получает в частной части Электронного кабинета электронное информационное сообщение с реквизитами такой платежной инструкции.
Это сообщение находится в разделе "Входящие/исходящие документы"/"Входящие"/"Сообщения".
Одновременно в Электронном кабинете становится доступна электронная форма Заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени (форма J/F1302002) для направления в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата налогов.
Заметим, возврат ошибочно уплаченных сумм денежных обязательств и пени осуществляется исключительно на основании заявления налогоплательщика, поданного в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета в течение 1095 дней со дня его возникновения.
Напомним, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. По словам главы налоговой Руслана Кравченко, все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.