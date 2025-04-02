Более 28 тысяч плательщиков уплатили налоги на неправильные реквизиты

В 2025 году уже более 28 тыс. налогоплательщиков в Электронном кабинете получили уведомление об ошибочной уплате налогов через сервис "Е-сообщения" и направили уплату на правильные реквизиты.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что заработавший в конце прошлого года сервис ГНС "Е-сообщение" оперативно информирует плательщика об ошибочной уплате налогов и едином взносе.

Он помогает быстро исправить допущенные при оплате ошибки в реквизитах платежной инструкции и избежать штрафных (финансовых) санкций и пени.

Как это работает

Как отмечают в ГНС, если плательщик случайно совершил платеж не по тем реквизитам, на следующий банковский день он получает в частной части Электронного кабинета электронное информационное сообщение с реквизитами такой платежной инструкции.

Это сообщение находится в разделе "Входящие/исходящие документы"/"Входящие"/"Сообщения".

Одновременно в Электронном кабинете становится доступна электронная форма Заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени (форма J/F1302002) для направления в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата налогов.

Заметим, возврат ошибочно уплаченных сумм денежных обязательств и пени осуществляется исключительно на основании заявления налогоплательщика, поданного в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета в течение 1095 дней со дня его возникновения.

Напомним, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. По словам главы налоговой Руслана Кравченко, все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.