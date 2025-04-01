Уже более 1,5 млн "упрощенцев" отчитываются в налоговую онлайн

С 1 апреля 2025 года в Е-кабинете доступны новые формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога. Более 1,5 миллиона предпринимателей на упрощенной системе налогообложения уже представляют отчеты в электронной форме.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

"Налоговые декларации плательщиков единого налога для бизнеса (идентификаторы форм F0103407, J/F0103309) по новым формам доступны в Электронном кабинете налогоплательщика", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что новые формы декларации содержат раздел по определению налоговых обязательств по военному сбору и просят плательщиков быть внимательными при подаче отчетности.

В ГНС напоминают, что налоговую декларацию плательщика единого налога 1-3 групп предприниматели могут подать через Электронный кабинет и мобильное приложение "Моя налоговая", размещенное на цифровых платформах AppStore или GooglePlay.

Напомним, что Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый Кодекс Украины.

Также добавим, что с 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9319, согласно которому физические лица-предприниматели будут платить повышенные налоги.