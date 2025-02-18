Минфин обнародовал новые формы налоговых деклараций для предпринимателей

Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины.

Речь идет о трех налоговых декларациях:

В Минфине напоминают, что с 1 января 2025 ФЛП, плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп должны уплачивать военный сбор в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, в расчете на календарный месяц; плательщики единого налога третьей группы – в размере 1% от дохода.

Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

До 20 февраля все предприятия и физические лица – предприниматели, выплачивающие доходы физическим лицам , должны подать отчеты за январь 2025 года по новой форме.