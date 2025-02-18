Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,07

EUR

43,52

--0,07

Наличный курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,81

43,65

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минфин обнародовал новые формы налоговых деклараций для предпринимателей

налоги
Фото: Freepik

Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины.

Речь идет о трех налоговых декларациях:

В Минфине напоминают, что с 1 января 2025 ФЛП, плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп должны уплачивать военный сбор в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, в расчете на календарный месяц; плательщики единого налога третьей группы – в размере 1% от дохода.

Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

До 20 февраля все предприятия и физические лица – предприниматели, выплачивающие доходы физическим лицам , должны подать отчеты за январь 2025 года по новой форме.

Автор:
Светлана Манько