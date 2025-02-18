Мінфін оприлюднив нові форми податкових декларацій для підприємців

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового Кодексу України.

Йдеться про три податкові декларації:

У Мінфіні нагадують, що з 1 січня 2025 року ФОП, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, з розрахунку на календарний місяць; платники єдиного податку третьої групи - у розмірі 1% від доходу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

До 20 лютого всі підприємства та фізичні особи – підприємці, які виплачують доходи фізичним особам мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою.