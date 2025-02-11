Податкова представила нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ: подавати необхідно щомісяця

До 20 лютого всі підприємства та фізичні особи – підприємці, які виплачують доходи фізичним особам мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що на сайті ДПС розміщено нові форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які набрали чинності 6 лютого 2025 року.

Завантажити нові форми податкового розрахунку та додатки можна за посиланням.

У ДПС нагадали, що відтепер звітність із ПДФО та ЄСВ щомісячна.

Подавати розрахунок потрібно:

до 10 лютого 2025 року – за старою формою подається Розрахунок з типом "Звітний"/"Звітний новий" за IV квартал 2024 року;

– за формою подається Розрахунок з типом "Звітний"/"Звітний новий" за IV квартал 2024 року; до 20 числа кожного місяця – Розрахунок за попередній місяць за новою формою.

У ДПС звертають увагу, що подаються за новою формою:

розрахунки з типом "Уточнюючий ";

"; розрахунки за попередні періоди (крім Розрахунку за IV квартал 2024 року до 10.02.2025).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.