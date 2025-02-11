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Налоговая представила новые формы отчетности по НДФЛ и ЕСВ: подавать нужно ежемесячно
До 20 февраля все предприятия и физические лица – предприниматели, выплачивающие доходы физическим лицам, должны подать отчеты за январь 2025 года по новой форме.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Отмечается, что на сайте ГНС размещены новые формы налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, вступивших в силу 6 февраля 2025 года.
Загрузить новые формы налогового расчета и приложения можно по ссылке.
В ГНС напомнили, что отныне отчетность по НДФЛ и ЕСВ ежемесячная.
Подавать расчет нужно:
- до 10 февраля 2025 — по старой форме подается Расчет с типом "Отчетный"/"Отчетный новый" за IV квартал 2024 года;
- до 20 числа каждого месяца – Расчет за предыдущий месяц по новой форме.
В ГНС обращают внимание, что подаются по новой формой:
- расчеты с типом "Уточняющий ";
- расчеты за предыдущие периоды (кроме расчета за IV квартал 2024 года до 10.02.2025).
Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.