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Налоговая представила новые формы отчетности по НДФЛ и ЕСВ: подавать нужно ежемесячно

налоги
Теперь отчетность по НДФЛ и ЕСВ ежемесячная. Фото: Freepik

До 20 февраля все предприятия и физические лица – предприниматели, выплачивающие доходы физическим лицам, должны подать отчеты за январь 2025 года по новой форме.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что на сайте ГНС размещены новые формы налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, вступивших в силу 6 февраля 2025 года.

Загрузить новые формы налогового расчета и приложения можно по ссылке.

В ГНС напомнили, что отныне отчетность по НДФЛ и ЕСВ ежемесячная.

Подавать расчет нужно:

  • до 10 февраля 2025 — по старой форме подается Расчет с типом "Отчетный"/"Отчетный новый" за IV квартал 2024 года;
  • до 20 числа каждого месяца – Расчет за предыдущий месяц по новой форме.

В ГНС обращают внимание, что подаются по новой формой:

  • расчеты с типом "Уточняющий ";
  • расчеты за предыдущие периоды (кроме расчета за IV квартал 2024 года до 10.02.2025).

Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

Автор:
Светлана Манько