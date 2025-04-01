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Вже понад 1,5 млн "спрощенців" звітують у податкову онлайн
З 1 квітня 2025 року в Е-кабінеті доступні нові форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Понад 1,5 мільйона підприємців на спрощеній системі оподаткування вже подають звіти в електронній формі.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
"Податкові декларації платників єдиного податку для бізнесу (ідентифікатори форм F0103407, J/F0103309) за новими формами доступні в Електронному кабінеті платника податків", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що нові форми декларації містять розділ щодо визначення податкових зобов’язань по військовому збору, та просять платників бути уважними при подачі звітності.
У ДПС нагадують, що податкову декларацію платника єдиного податку 1-3 груп підприємці можуть подати через Електронний кабінет та мобільний застосунок "Моя податкова", який розміщено на цифрових платформах AppStore або GooglePlay.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання відповідно до останніх змін до Податкового Кодексу України.
Також додамо, що з 1 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9319, згідно з яким фізичні особи-підприємці платитимуть підвищені податки.