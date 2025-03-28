Надходження єдиного податку зросли на 12,8%: які регіони сплачують найбільше

За січень та лютий 2025 року підприємці, що використовують спрощену систему оподаткування, сплатили 16,68 мільярда гривень єдиного податку. Це на 1,9 мільярда гривень перевищує показник минулого року, демонструючи зростання на 12,8%.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

ФОП лідирують серед категорій платників

Фізичні особи – підприємці сплатили найбільшу суму єдиного податку – 13,31 млрд грн. Цей показник перевищив сплату відповідного періоду минулого року на 13,4 %, або на 1,57 млрд гривень.

Юридичні особи – платники єдиного податку перерахували 2,11 млрд грн, що на 8,8 %, або на 0,17 млрд грн більше січня – лютого 2025 року.

Сільгосптоваровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75 %, поповнили місцеві бюджети на 1,26 млрд грн. Це також вище за показники відповідного періоду минулого року на 15,6 %, або на 0,17 млрд гривень.

В яких регіонах найбільші надходження:

Київ – 3,64 млрд грн,

– 3,64 млрд грн, Дніпропетровська область – 1,45 млрд грн,

– 1,45 млрд грн, Львівська область – 1,38 млрд грн,

– 1,38 млрд грн, Харківська область – 1,21 млрд гривень.

В ДПС нагадали, що відповідно до законодавчих змін платники єдиного податку сплачують військовий збір: ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн). Підприємці третьої групи – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Варто зауважити, що Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання відповідно до останніх змін до Податкового Кодексу України.