Податкові схеми: у мережах з продажу техніки Apple виявили ухилення від сплати ПДВ на 286 млн грн

Державна податкова служба (ДПС) викрила схему “дроблення бізнесу” в двох відомих мережах електроніки, що призвела до ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 286 мільйонів гривень. Матеріали щодо всіх порушень вже передано до Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Що відомо про схему

Ці дві торгові мережі, що продають техніку бренду Apple, налічують понад 160 магазинів по всій країні.

Під час перевірок співробітники податкової служби виявили численні випадки продажу без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), а також відсутність обліку товарів і документів, що підтверджують походження техніки.

Лише за вихідні в рамках майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, нами виявлено 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів – по суті підробних папірців, які лише імітують чеки.

Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази.

За результатами понад 400 перевірок платники податків були оштрафовані на понад 85 мільйонів гривень.

Крім того, Державна податкова служба передала правоохоронцям інформацію про факти штучного поділу продажів у цих мережах: юридичні особи залучали до 300 пов'язаних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі.

Вже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій, із загальним обсягом доходів у 1,72 мільярда гривень.

Завдяки перевіркам ці мережі припинили працювати через фізичних осіб-підприємців та перейшли на загальну систему оподаткування як товариства з обмеженою відповідальністю, ставши платниками ПДВ. Їхні виторги зросли більш ніж у 10 разів.

Податківці активно контролюють ситуацію, а споживачам радять звертати увагу на оригінальність упаковки, гарантії та чеки. Про факти продажу без фіскальних чеків потрібно повідомляти ДПС, наголосив Кравченко.

Про які саме мережі йдеться, ДПС не уточнює.

Нагадаємо, в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.