Налоговые схемы: в сетях по продажам техники Apple обнаружили уклонение от уплаты НДС на 286 млн грн

Государственная налоговая служба (ГНС) разоблачила схему "дробления бизнеса" в двух известных сетях электроники, что привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 286 миллионов гривен. Материалы по всем нарушениям уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

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Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

Что известно о схеме

Эти две торговые сети, продающие технику бренда Apple, насчитывают более 160 магазинов по всей стране.

В ходе проверок сотрудники налоговой службы выявили многочисленные случаи продаж без использования регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), а также отсутствие учета товаров и документов, подтверждающих происхождение техники.

Только за выходные в рамках почти 150 контрольных закупок, в том числе и в этих сетях, нами выявлено 22 случая выдачи нефискальных расчетных документов – по сути поддельных бумажек, только имитирующих чеки.

Хронометраж выручек показал, что постоянное присутствие налоговиков стимулировало рост выручки в магазинах в разы.

По результатам более 400 проверок налогоплательщики были оштрафованы более чем на 85 млн гривен.

Кроме того, Государственная налоговая служба передала стражам порядка информацию о фактах искусственного разделения продаж в этих сетях: юридические лица привлекали до 300 связанных физических лиц-предпринимателей, работавших на упрощенной системе.

Уже идентифицировано 170 предпринимателей, вовлеченных в эти манипуляции, с общим объемом доходов в 1,72 млрд грн.

Благодаря проверкам эти сети прекратили работу через физических лиц-предпринимателей и перешли на общую систему налогообложения как общества с ограниченной ответственностью, став плательщиками НДС. Их выручки выросли более чем в 10 раз.

Налоговики активно контролируют ситуацию, а потребителям советуют обращать внимание на оригинальность упаковки, гарантии и чеки. О фактах продаж без фискальных чеков нужно сообщать ГНС, подчеркнул Кравченко.

Напомним, в Полтавской области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.