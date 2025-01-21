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Директора спиртзавода разоблачили на уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн

Эксдиректор государственного спиртзавода присвоил 2,5 млрд бюджетных средств
Директор государственного спиртзавода присвоил 2,5 млрд бюджетных средств

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что правоохранители разоблачили директора ГП «Октябрьский спиртзавод» на умышленном уклонении от уплаты налогов при незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров.

По данным следствия, завод с 2020 по 2023 год производил и реализовывал спиртосодержащие товары разного назначения.

Фото 2 — Директора спиртзавода разоблачили на уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн

"Намеренно подменяя классификацию товара, они не уплатили акцизный налог в размере почти 2,5 млрд грн", — подчеркивают в ГБР.

Следователи также установили, что фактический контроль за хозяйственной деятельностью ГП «Октябрьский спиртзавод» осуществлял бенефициарный собственник одной из коммерческих структур.

Директору спиртзавода уже поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители разоблачили канал поставки поддельных марок акцизного налога с Турции. Примерная сумма неуплаченного акцизного налога за изъятые марки превышает 110 млн грн.

Автор:
Светлана Манько