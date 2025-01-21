Директора спиртзавода разоблачили на уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что правоохранители разоблачили директора ГП «Октябрьский спиртзавод» на умышленном уклонении от уплаты налогов при незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров.

По данным следствия, завод с 2020 по 2023 год производил и реализовывал спиртосодержащие товары разного назначения.

"Намеренно подменяя классификацию товара, они не уплатили акцизный налог в размере почти 2,5 млрд грн", — подчеркивают в ГБР.

Следователи также установили, что фактический контроль за хозяйственной деятельностью ГП «Октябрьский спиртзавод» осуществлял бенефициарный собственник одной из коммерческих структур.

Директору спиртзавода уже поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители разоблачили канал поставки поддельных марок акцизного налога с Турции. Примерная сумма неуплаченного акцизного налога за изъятые марки превышает 110 млн грн.