110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции

Детективы главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили канал поставки поддельных марок акцизного налога из Турецкой Республики. Примерная сумма неуплаченного акцизного налога за изъятые марки превышает 110 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

О расследовании

Установлено, что марки поставляли в Украину под прикрытием через государственную границу Украины.

В результате проведенных обысков одного из складских помещений в Одесской области детективы обнаружили и изъяли более 5 миллионов бумажных объектов, подобных маркам акцизного налога, с признаками подделки.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что ДБР разоблачило должностных лиц Сил логистики Вооруженных сил Украины, занимавшихся закупкой запчастей для бронетехники по завышенным ценам. В результате их действий государству был нанесен ущерб на сумму более 83 млн грн.

Добавим, ДБР сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны и двум руководителям государственного предприятия, поставившим в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.