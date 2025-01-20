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110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции

110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
В результате проведенных обысков детективы обнаружили и изъяли более 5 млн. бумажных объектов.

Детективы главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили канал поставки поддельных марок акцизного налога из Турецкой Республики. Примерная сумма неуплаченного акцизного налога за изъятые марки превышает 110 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

О расследовании

Установлено, что марки поставляли в Украину под прикрытием через государственную границу Украины.

В результате проведенных обысков одного из складских помещений в Одесской области детективы обнаружили и изъяли более 5 миллионов бумажных объектов, подобных маркам акцизного налога, с признаками подделки.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Фото 2 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 3 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 4 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 5 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 6 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 7 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 8 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 9 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции
Фото 10 — 110 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ разоблачило канал поставки фейковых акцизных марок из Турции

Ранее сообщалось, что ДБР разоблачило должностных лиц Сил логистики Вооруженных сил Украины, занимавшихся закупкой запчастей для бронетехники по завышенным ценам. В результате их действий государству был нанесен ущерб на сумму более 83 млн грн.

Добавим, ДБР сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны и двум руководителям государственного предприятия, поставившим в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Автор:
Ольга Опенько