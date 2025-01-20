Чиновники Сил логистики ВСУ нанесли ущерб государству более чем на 83 млн грн при закупке запчастей для бронетехники

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностных лиц Сил логистики Вооруженных сил Украины в закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. В результате таких действий государству был нанесен ущерб на сумму более 83 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что при содействии Министерства обороны работники ГБР разоблачили сделку и сообщили о подозрении начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия.

Ход расследования

В 2022 году руководитель частного предприятия предложил одному из управлений Командования Сил логистики ВСУ коммерческое соглашение по поставке необходимых запчастей. В то же время, он сознательно завысил стоимость продукции и не имел должного опыта в ее производстве и поставке.

Чиновники управления, ответственные за закупку, знали о существовании других поставщиков. Однако они не проверили предложение предприятия и рыночные цены, формально провели переговоры и объявили предприятие победителем.

Из-за заключения двух контрактов на 171 млн грн по завышенным ценам государство понесло убытки более 83 млн грн.



Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны и двум руководителям государственного предприятия, поставившим в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Добавим, что год назад этому же должностному лицу Минобороны и его сообщникам было сообщено о подозрении в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.