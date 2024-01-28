СБУ разоблачила схему хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ

СБУ при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", укравших почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при полном содействии действующего министра обороны", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний.

В СБУ сообщили, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд грн бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

Отмечается, что, по данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перевел часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, перечислив их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

"Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков", - отметили в СБУ.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили все лица, причастные к сделке. Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в бюджет Украины.

Кроме того, по материалам СБУ 5 фигурантам производства объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В частности, подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.

В ведомстве сообщили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Уголовное производство возбуждено по результатам аудита Государственной аудиторской службы (ГАСУ). Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Расследование относительно поставок оружия

О том, что украинские правоохранители проводят расследование польской компании Alfa Sp z oo и ООО "Львовский арсенал" стало известно 10 ноября 2023 года.

В конце октября "Украинская правда" информировала, что Общественный антикоррупционный совет при Минобороны просит Национальное антикоррупционное бюро Украины разобраться с компаниями Alfa Sp z oo и "Львовский арсенал".

В заявлении председателя совета Евгения Грушовца к директору НАБУ Семену Кривоносу, с которым ознакомилось издание, указывалось, что "Львовский Арсенал" специализируется на профессиональной, научной и технической деятельности, но заключил контракт с Минобороны и не поставил ни одного снаряда и специального транспортного средства. По этому контракту рассматривалось судебное дело по искам на общую сумму более 1,5 млрд гривен.

В НАБУ тогда ответили, что проводят расследование по Alfa Sp z oo, а дело по "Львовскому арсеналу" расследует полиция.