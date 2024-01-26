Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства

Необъявленные проверки поставщиков питания для ВСУ продолжаются. Некоторые компании, с которыми Минобороны заключило договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что заместитель министра обороны Виталий Половенко проинспектировал поставки продуктов в воинские части на юго-востоке страны.

Это уже второй внеплановый визит через неделю – 19 января Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили составы некоторых воинских частей на востоке.

«Ситуация повторяется. Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, своевременных поставок», – заметил Половенко.

Он подчеркнул, что своевременная и качественная поставка – среди ключевых приоритетов команды Минобороны. Поэтому чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП «Государственный оператор тыла».

Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию по таким проверкам мы будем передавать в ДОТ, ведь в будущем они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах качества и недовезения», – подчеркнул Половенко.

Он добавил, что в обоих случаях по всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. При несоблюдении условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компаниям, которые срывают сроки поставки.

По результатам предварительной проверки Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям.

Отметим, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

Яйца по 17: как скандал сменил закупки продовольствия?

В конце января 2023 года Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Законодательством было предусмотрено, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.