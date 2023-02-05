В Минобороны "перезагрузят" антикоррупционное управление и создадут антикоррупционный общественный совет - Резников

Руководство Министерства обороны намерено "перезагрузить" работу своего управления по предотвращению и выявлению коррупции. Об этом, как передает Liga.net, заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в воскресенье.

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"К сожалению, я вынужден это констатировать: это управление не справилось с задачами, возложенными на него в соответствии с законодательством", - заявил глава ведомства.

По его словам, ситуация в управлении неудовлетворительна настолько, что Национальное агентство по предотвращению коррупции выдало ему предписание провести служебную проверку в отношении сотрудников управления, и такая проверка была проведена.

Резников также сообщил, что встречался с представителями антикоррупционных общественных организаций и договорился с ними о взаимодействии в выявлении случаев коррупции в министерстве, попросив их предложить "кандидатуры людей, которые готовы прийти на работу в это антикоррупционное управление".

В свою очередь, как передает ZN.ua, Резников указал, что при Минобороны будет создан общественный антикоррупционный совет, который будет проверять закупки, проводимые ведомством. Для создания такого совета, по его словам, будет сперва создана рабочая группа из активистов-антикоррупционеров.

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг закупок Минобороны продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах. В ведомстве сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Самому Резникову пришлось отчитываться по этому поводу перед комитетом Рады по безопасности, обороне и разведке, но нардепы решили тогда не рекомендовать его отставку. Впрочем, скандал все же привел к увольнению его заместителя Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого. Позже было сообщено и об их аресте.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что и до огласки в СМИ принялось расследовать возможные злоупотребления в Министерстве обороны при закупке питания для военнослужащих.

Кроме того, накануне полиция сообщила советнику замминистра обороны о подозрении в участии в схеме завладения 1,7 миллиарда гривен при закупке товаров для нужд Вооруженных сил Украины. В свою очередь, СБУ сообщила о разоблачении масштабных схем хищения госсредств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны: сумма ущерба, нанесенная Минобороны, была оценена в 119,5 миллиона гривен.

Пока же в СМИ распространилась информация о возможной отставке Резникова и переводе его на другую должность, вероятно, также министерскую. В воскресенье министр прокомментировал ее, заявив, в частности, что ему "ни за что не стыдно" и его совесть "абсолютно чиста".