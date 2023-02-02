Скандал с закупками для ВСУ: задержали предпринимателей, которые продавали яйца по 17 грн (ФОТО)

Государственное бюро расследований задержало преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ГБР, речь идет о фирмах, среди прочего поставлявших яйца по завышенным ценам для Минобороны. В частности, злоумышленники вносили в финансово-хозяйственные документы ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты списывали – якобы их съели солдаты.

"ГБР задержала очередную преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн.

Правоохранители провели обыски у участников преступления и изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

Задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайства об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная квалификация уголовного преступления – ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершено в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации в СМИ о соглашении о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.

Скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

1 февраля сотрудники ГБР сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.