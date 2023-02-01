Обыски проводят у экс-чиновников Минобороны, фигурирующих в скандале с закупками продуктов

Сотрудники Службы безопасности 1 февраля проводят обыски у экс-чиновников Министерства обороны, фигурирующих в скандале о закупке продуктов питания для военных.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Речь идет о бывшем директоре департамента закупок Министерства обороны Богдане Хмельницком и заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Хмельницкому сообщили о подозрении по факту растраты им госсредств на сумму почти 108 миллионов гривен и обеспечения подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Также о подозрении сообщили Шаповалову. Он стал подозреваемым за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Кроме того, Офис генпрокурора объявил о подозрении бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко (сейчас заместитель начальника Управления координации внешнеэкономической деятельности МО Украины) по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов.

Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации 21 января издания "Зеркало недели", которое ссылалось на договор о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.

В Министерстве обороны же назвали информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение и пригрозили обратиться в Службу безопасности Украины. Министру Алексею Резникову пришлось отчитываться по этому поводу перед комитетом Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, но нардепы решили не рекомендовать его отставку.

Впрочем, скандал все же привел к увольнению его заместителя Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что и до огласки в СМИ принялось расследовать возможные злоупотребления Министерства обороны при закупке продуктов питания для военнослужащих.