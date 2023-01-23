Скандал в Минобороны: Резников отчитался перед комитетом ВР

Министр обороны Алексей Резников выступил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки по поводу ситуации с закупками услуг питания для военнослужащих. Нардепы решили не рекомендовать его отставку.

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Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя комитета Марианна Безугла.

На заседании также было заслушано руководство НАБУ, ГБР и СБУ. Резников доложил и объяснил детали, были представлены контракты по закупкам. В свою очередь НАБУ сообщило, что по этому вопросу открыто уголовное производство. Представители ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Комитет, в частности, решил инициировать законопроект о частичном открытии информации о закупках в условиях военного времени.

"Интессифицируем мероприятия парламентского контроля относительно других направлений оборонных закупок в комитете и будем разбираться в ближайшем времени с вооружением, боеприпасами, вещевым обеспечением, горюче - смазочными материалами и т.д.", - добавила Безуглая.

Напомним, недавно СМИ сообщили о возможной коррупционной схеме в Минобороны. Ее суть в том, что из-за непрозрачных закупок через фирму-прокладку продукты питания для ВСУ покупают по сильно завышенным ценам, а разницу оставляют себе, таким образом наживаясь на военных.

В свою очередь Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.