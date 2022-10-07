Зеленский ответил на петицию по вегетарианским сухпайкам для ВСУ

Президент Владимир Зеленский дал расширенный ответ на петицию "о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных сил Украины", недавно набравшей необходимые 25 тысяч голосов.

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Об этом говорится на сайте главы государства.

"На сегодняшний день продовольственное обеспечение личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований осуществляется в соответствии с установленными нормами в полном объеме. В настоящее время следует отметить, что норма питания для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, предпочитающих вегетарианские продукты питания, отсутствует", – констатировал Зеленский.

Поэтому президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров Украины.

Отметим, что петицию о вегетарианских сухпайках для ВСУ создал украинский военный Петр Павлов. 25 тысяч голосов она собрала менее чем за 3 месяца. Автор петиции объясняет, что военнослужащие имеют ограничения в выборе питания, поскольку бойцов едой обеспечивает именно государство.

Он также указал, что Министерство обороны приводит питание для военных к стандартам армий стран НАТО, одним из которых является учет особенностей питания бойцов.