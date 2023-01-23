Скандал в Міноборони: Резніков відзвітував перед комітетом ВР

Міністр оборони Олексій Резніков виступив на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки щодо ситуації з закупівлями послуг харчування для військовослужбовців. Нардепи вирішили не рекомендувати його відставку.

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Про це в Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

На засіданні також заслухали керівництво НАБУ, ДБР та СБУ. Резніков доповів та пояснив деталі, були представлені контракти щодо закупівель. В свою чергу НАБУ повідомило, що по цьому питанню відкрито кримінальне провадження. Представники ДБР та СБУ розповіли, що по ряду процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування.

Комітет, зокрема, вирішив ініціювати законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного часу.

"Інтесифікуємо заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо", — додала Безугла.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про можливу корупційну схему в Міноборони. Її суть в тому, що через непрозорі закупівлі через фірму-прокладку продукти харчування для ЗСУ купують за сильно завищеними цінами, а різницю залишають собі, таким чином наживаючись на військових.

В свою чергу Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.