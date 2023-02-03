СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 млн грн

Служба безопасности разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по материалам следствия должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставки в ВСУ определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

"На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование для установления причастности должностных лиц Минобороны деятельности", - отмечают в СБУ.

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава.

К незаконной деятельности он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия "отката".

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Напомним, Государственное бюро расследований 2 февраля задержало преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных сил Украины.