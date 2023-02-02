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СБУ разоблачила злоумышленника, поставлявшего в Россию комплектующие для военных субмарин
Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили и прекратили незаконную деятельность злоумышленника, который обошел запрет СНБО и поставлял в Российскую Федерацию товары двойного использования. Страна-агрессор использовала детали на подлодках своего флота, который задействуют для нанесения ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Задержанный – житель Харьковской области. Чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с оккупантами, фигурант создал свою компанию, закупавшую товары двойного назначения у украинских предприятий. Далее по схеме их и под видом "гражданских приборов" поставлял в Россию.
На самом деле детали, в частности, использовали в качестве оборудования подлодок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"После полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ, это удалось предотвратить", — добавили в СБУ.
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по статье 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
Ранее контрразведка СБУ предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру концерна "Укроборонпром".