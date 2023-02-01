СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома" по подозрению в работе на военную разведку РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Службы безопасности Украины сообщает, что ее контрразведка предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру концерна "Укроборонпром".

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"В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший вражескую задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора. Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия", - говорится в сообщении спецслужбы.

Установлено, что фигурант скрыто собирал информацию о украинском вооружении, которое поступает подразделениям Вооруженных сил Украины на восточном и южном фронтах.

Кроме этого, по данным следствия, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице, для чего ездил по городу и фиксировал внешний вид украинских объектов после обстрелов.

"Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. О полученных данных российское чиновник информировал представителей военной разведки страны-агрессора", - говорят в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В ходе обысков у задержанного были обнаружены средства связи с материалами, подтверждающими его преступную деятельность. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию проводили сотрудники управления СБУ в Винницкой области в координации с департаментом контрразведки СБУ и под процессуальным руководством органов прокуратуры во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности концерна "Укроборонпром".

Судя по опубликованным спецслужбой фотоматериалам, задержание было проведено непосредственно в центральном офисе "Укроборонпрома", а фигурантом дела является ведущий специалист по охране труда, пожарной безопасности и гражданской защите.

Напомним, что в мае прошлого года СБУ задержала сотрудника одного из предприятий концерна "Укроборонпром" за, как говорилось в сообщении, публичное оправдание военных преступлений оккупантов и призывы к коллегам поддержать армию врага.