СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому" за підозрою в роботі на військову розвідку РФ (ФОТО, ВІДЕО)

Служби безпеки України повідомляє, що її контррозвідка запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури концерну "Укроборонпром".

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"У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора. Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам Збройних сил України на східному та південному фронтах.

Крім цього, за даними слідства, зловмисник готував "звіти" для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці, для чого їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

"Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони РФ. Про одержані дані російський посадовець інформував представників воєнної розвідки країни-агресора", - кажуть в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманого знайшли засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники управління СБУ у Вінницькій області за координації департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва органів прокуратури у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки концерну "Укроборонпром".

Судячи з опублікованих спецслужбою фотоматеріалів, затримання відбулося безпосередньо в центральному офісі "Укроборонпрому", а фігурантом справи є провідний спеціаліст з охорони праці, пожежної безпеки й цивільного захисту.

Нагадаємо, що у травні минулого року СБУ затримала співробітника одного із підприємств концерну "Укроборонпром" за, як ішлося в повідомленні, публічне виправдовування військових злочинів окупантів та заклики до колег підтримати армію ворога.