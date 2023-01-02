Шість посадовців підприємства "Укроборонпрому" отримали підозри в закупівлі неякісного обладнання для ЗСУ

Бюро економічної безпекиповідомило про підозру шести службовим особам одного з підприємств концерну "Укроборонпром" у розтраті понад 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів.

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Як ідеться у повідомленні відомства, слідством встановлено, що службові особи держпідприємства в березні під час повномасштабної збройної агресії Росії уклали договори з фізичними особами-підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 та 3,49 мільйона гривень відповідно.

"Згадані товари не відповідали умовам договору, проте були передані одній з військових частин Збройних сил України для виконання бойових завдань. Неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання", - вказують у БЕБ.

За результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та отримання інших доказів факти невідповідності технічним умовам згаданої продукції було підтверджено.

Посадовцям ДП інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах), а також частину 2 статті 28, частину 2 статті 366 КК (видача завідомо неправдивих офіційних документів чи внесення до них завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб та зі спричиненням тяжких наслідків)

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Розслідування здійснюється БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо також, що у жовтні Національне антикорупційне бюро повідомило директору державного приладобудівного заводу, що входить до складу "Укроборонпрому", про підозру в одержанні 2,44 мільйона гривень хабаря "відкату" від скандальної компанії "Оптимумспецдеталь".