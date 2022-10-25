НАБУ підозрює директора оборонного заводу в отриманні "відкату" від скандальної "Оптимумспецдеталі"

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 жовтня повідомило директору державного приладобудівного заводу, що входить до складу концерну "Укроборонпром", в одержанні більше 2,44 мільйона гривень неправомірної вигоди та недекларуванні нерухомості за кордоном.

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Як ідеться в повідомленні бюро, фігуранту інкримінують частину 4 статті 368 (отримання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), та частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

Слідство встановило, що директор держпідприємства впродовж вересня 2016 – січня 2017 року одержав від осіб, пов’язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь", "відкат" у зазначеній сумі за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Крім того, отримано здобули докази, що підозрюваний не вніс до електронної декларації за 2020 рік відомості про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році за офіційним курсом становила близько 1,33 мільйона гривень.

Раніше бюро розслідувало низку корупційних епізодів у діяльності "Укроборонпрому" за участі "Оптимумспцедателі". Дотепер слідство встановило дев’ятьох учасників цієї корупційної схеми.

З них четверо осіб вже засуджено, а ще четверо знаходяться на лаві підсудних. У межах розслідування цих епізодів встановлено, що за час дії схеми за участі "Оптимумспецдеталі" "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 мільйонів гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 мільйонів, з яких 25,77 мільйона становив податок на додану вартість, а 20,63 мільйона — податок на прибуток.

Нагадаємо, що саме "Оптимумспецдеталь" поставляла в 2015-2017 році оборонним підприємствам комплектуючі, які були або списаними з Росії, або були неякісними деталями з української техніки, що була списана або підлягала ремонту. Лобіював ці поставки, як встановило слідство син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського (Свинарчука) Ігор.