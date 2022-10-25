НАБУ подозревает директора оборонного завода в получении "отката" от скандальной "Оптимумспецдетали"

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 25 октября сообщило директору государственного приборостроительного завода, входящего в состав концерна "Укроборонпром", в получении более 2,44 миллиона гривен неправомерной выгоды и недекларировании недвижимости за рубежом.

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Как говорится в сообщении бюро, фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), и часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Следствие установило, что директор госпредприятия в течение сентября 2016 - января 2017 года получил от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь", "откат" в указанной сумме за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу указанной компании.

Кроме того, получены доказательства, что подозреваемый не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащей его жене квартире в Болгарии. Стоимость этого имущества на дату его регистрации в 2020 году по официальному курсу составляла около 1,33 миллиона гривен.

Ранее бюро расследовало ряд коррупционных эпизодов в деятельности "Укроборонпрома" с участием "Оптимумспецдатели". На данный момент следствие установило девять участников этой коррупционной схемы.

Из них четыре человека уже осуждены, а еще четверо находятся на скамье подсудимых. В рамках расследования этих эпизодов установлено, что за время действия схемы с участием "Оптимумспецдетали" "Укроборонпрому" было поставлено товаров на сумму около 165 миллионов гривен, при этом в бюджет не поступило более 46 миллионов, из которых 25,77 миллиона составил налог на добавленную стоимость, а 20,63 миллиона – налог на прибыль.

Напомним, что именно "Оптимумспецдеталь" поставляла в 2015-2017 году оборонным предприятиям комплектующие, которые были либо списаны из России, либо были некачественными деталями со списанной или подлежащей ремонту украинской техники. Лоббировал эти поставки, как установило следствие сын бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) Игорь.