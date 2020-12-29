НАБУ завершило расследование о торговле влиянием сыном Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению Игоря Гладковского — сына экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) — в получении 950 тысяч грн за влияние на принятие решения гендиректором госкомпании "Укрспецэкспорт".

Как отмечается в сообщении НАБУ, 28 декабря материалы дела перед будущей передачей в суд были открыты для ознакомления стороне защиты подозреваемого. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием). 21 декабря Гладковскому сообщили о подозрении.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого "Оптимумспецдеталь" получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, согласно договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Сумма в 950 тысяч грн касается лишь одного эпизода. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности гражданина — остальные факты пока исследуются.

Напомним, в начале июля Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Однако в декабре Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы журналистов и отменил решение суда первой инстанции о признании ложным и опровержении данных расследования о коррупции в оборонной сфере.

Речь идет об информации, опубликованной в феврале 2019 года. По данным Bihus.info, Игорь Гладковский оказался причастен к коррупционной закупке российских запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам.

Сделки организовывались через подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Петру Порошенко. В схеме участвовали также его отец Олег Гладковский, знакомые Игоря Виталий Жуков и Андрей Рогоза, глава ГК "Укрспецэкспорт" Павел Букин (позже возглавивший "Укроборонпром") и директоры трех бронетанковых заводов.

Им поставлялись, в частности "Оптимумспецдеталью", через цепочку посредников комплектующие, которые были либо списанными из России, либо оказывались некачественными деталями, снятыми со списанной или подлежащей ремонту украинской техники.