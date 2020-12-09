Промышленность 8 минут назад

Набсовет "Укроборонпрома" возглавил Юрий Горбулин

Набсовет также заключил контракт с новоназначенным гендиректором концерна Юрием Гусевым

Юрий Гусев и Юрий Горбулин. Фото: пресс-служба "Укроборонпрома" Юрий Гусев и Юрий Горбулин. Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"
Юрий Гусев и Юрий Горбулин. Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" возглавил первый вице-президент Национальной академии наук, бывший директор (2014-2018) Национального института стратегических исследований 81-летний Юрий Горбулин. Об этом говорится в сообщении госконцерна.

Кроме него, в совет входят первый заместитель министра стратегических отраслей промышленности, бывший заместитель (2007-2009) и исполняющий обязанности (2009-2010) министра обороны Валерий Иващенко, а также бывший директор (2001-2009) Агентства исследовательских проектов по обороне США (DARPA) Энтони Тетер. Последний в заседании набсовета участвовал дистанционно.

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Помимо избрания председателя, набсовет заключил контракт с новоназначенным генеральным директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.

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Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Гусева на эту должность 3 декабря. До этого он возглавлял Херсонскую обладминистрацию.

Отметим, что еще в октябре президент уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, подавшего отставку еще в сентябре. Впоследствии он вошел в наблюдательный совет государственного Ощадбанка.

При этом новоназначенный руководитель "Укроборонпрома" сразу же заявил, что уже в 2021 году концерн планируется ликвидировать путем расщепления на отдельные холдинги, которые объединят между собой оборонные и аэрокосмические предприятия.

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