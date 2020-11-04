Кабмин ввел Абромавичуса в набсовет Ощадбанка

Кабинет министров назначил бывшего гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка вместо Юрия Храмова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, продемонстрировав проект соответствующего распоряжения правительства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно ему, Абромавичус назначен членом набсовета как представитель государства от президента Украины.

Всего в набсовете Ощадбанка девять членов, из которых шесть независимые, а трое назначаются в качестве представителей президента, Кабмина и Верховной Рады.

Читайте также: АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации

Абромавичус — литовский и украинский предприниматель, совладелец и один из управляющих шведской инвестиционной компании East Capital.

2 декабря 2014 года он получил украинское гражданство и был назначен министром экономики Украины. 3 февраля 2016 года он подал в отставку, обвинив первого замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко в блокировании работы его министерства. 14 апреля 2016 года Абромавичус был отправлен в отставку вместе с остальными членами правительства Арсения Яценюка.

В 2019 году он работал советником и экспертом в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. 12 июня 2019 года, спустя менее месяца после вступления в должность главы государства, Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома". С 30 августа 2019 года он стал гендиректором концерна.

6 октября нынешнего года Зеленский уволил Абромавичуса с этой должности. В отставку он подал еще в сентябре. Его место занял Игорь Фоменко.