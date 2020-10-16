Политика 1 час назад

Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

Им стал Игорь Фоменко

Игорь Фоменко. Фото: "Укроборонпром" Игорь Фоменко. Фото: "Укроборонпром"
Игорь Фоменко. Фото: "Укроборонпром"

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" исполняющего обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Кратко и по делу в Telegram

"6 октября 2020 года указом президента №423 Игорь Фоменко назначен исполняющим обязанности гендиректора ГК "Укроборонпром". Господин Фоменко имеет большой опыт работы с производством и все задатки для решения сложных задач на этапе трансформации концерна", — отметил вице-премьер.

По словам Уруского, концерн подлежит серьезной трансформации.

"Мы находимся в этом процессе. Нет никакой битвы между "Укроборонпромом" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое отвечает за государственную политику оборонно-промышленного комплекса", — заверил он.

При этом вице-премьер добавил, что через год-полтора "мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины".

Читайте также:
В "Укроборонпроме" обещают до конца 2020 года сократить вдвое долги по зарплатам

В свою очередь новый руководитель ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко отметил 3 ключевые приоритета работы концерна:

"Во-первых, это своевременное обеспечение сил безопасности и обороны качественным вооружением и военной техникой и полное и своевременное выполнение государственного оборонного заказа 2020 года, экспортных контрактов, а также увеличение объемов и повышение качества продукции и услуг", — сказал он.

"Во-вторых, развитие и модернизация предприятий оборонной отрасли путем корпоратизации и трансформации в сотрудничестве с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. И, в-третьих, сделать предприятия концерна привлекательным работодателем для привлечения инженерных талантов и молодых конструкторов", — резюмировал Фоменко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Увольнение Рожковой отложили: заседание Совета НБУ отменено из-за отсутствия кворума
Увольнение Рожковой отложили: заседание Совета НБУ отменено из-за отсутствия кворума
Авиакатастрофа под Харьковом: самописцы расшифрованы, установлена причина поломки АН-26
Авиакатастрофа под Харьковом: самописцы расшифрованы, установлена причина поломки АН-26
Совет Нацбанка выразил недоверие замглавы НБУ Рожковой и Сологубу
Совет Нацбанка выразил недоверие замглавы НБУ Рожковой и Сологубу
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ аннулировал лицензии 8 страховых компаний Украины

  3. Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса — врач-инфекционист

  4. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

  5. Марихуана, 300 нардепов и Будапештский меморандум: стали известны все "вопросы Зеленского"

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...