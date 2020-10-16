Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" исполняющего обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"6 октября 2020 года указом президента №423 Игорь Фоменко назначен исполняющим обязанности гендиректора ГК "Укроборонпром". Господин Фоменко имеет большой опыт работы с производством и все задатки для решения сложных задач на этапе трансформации концерна", — отметил вице-премьер.

По словам Уруского, концерн подлежит серьезной трансформации.

"Мы находимся в этом процессе. Нет никакой битвы между "Укроборонпромом" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое отвечает за государственную политику оборонно-промышленного комплекса", — заверил он.

При этом вице-премьер добавил, что через год-полтора "мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины".

В свою очередь новый руководитель ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко отметил 3 ключевые приоритета работы концерна:

"Во-первых, это своевременное обеспечение сил безопасности и обороны качественным вооружением и военной техникой и полное и своевременное выполнение государственного оборонного заказа 2020 года, экспортных контрактов, а также увеличение объемов и повышение качества продукции и услуг", — сказал он.

"Во-вторых, развитие и модернизация предприятий оборонной отрасли путем корпоратизации и трансформации в сотрудничестве с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. И, в-третьих, сделать предприятия концерна привлекательным работодателем для привлечения инженерных талантов и молодых конструкторов", — резюмировал Фоменко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".