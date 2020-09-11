Глава "Укроборонпрома" Абромавичус подал в отставку

Еще месяц назад глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Об этом заявил заместитель генерального директора этого государственного концерна Мустафа Найем в Facebook.

"Новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента", — написал замглавы "Укроборонпрома" в соцсети.

Он также отметил, что у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы.

"В то же время "Укроборонпром" — не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии", — подчеркнул Найем.

По его словам, бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растягивание активов и возвращение к старым практикам ручного управления — "те красные линии, нарушение которых неприемлемо, и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" 29 августа 2019 года.

Отметим, что Абромавичюс — литовский и украинский предприниматель, совладелец и один из управляющих шведской инвестиционной компании East Capital.

2 декабря 2014 года он получил украинское гражданство и был назначен на пост министра экономики Украины.

За полтора года под руководством Абромавичюса была запущена система электронных публичных закупок ProZorro, которая получила признание и много международных наград. Он также начал большую реформу государственных предприятий, которая включала обновлённый процесс назначения директоров, что позволило создать новый совет директоров "Нафтогаза".

3 февраля 2016 года Абромавичюс подал в отставку с поста, обвинив первого заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы его министерства.

14 апреля 2016 года Абромавичюс был официально отправлен в отставку вместе с правительством Арсения Яценюка.

В 2019 году Абромавичюс работал в команде Зеленского советником и экспертом.

12 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".