  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 10 минут назад

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации

Банк отказался сообщать что-либо о неком имущественном комплексе, который отобрал за долги

Фото: Ощадбанк Фото: Ощадбанк
Фото: Ощадбанк

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета 30 октября решила оштрафовать государственный Ощадбанк на 1 057 865 грн за непредоставление информации по требованию государственного уполномоченного в установленный срок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Банк не предоставил информацию, которая требовалась комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", — объяснили решение в АМКУ, подчеркнув, что значительная сумма штрафа обусловлена отягчающими обстоятельствами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
Коломойский просит в суде отменить решение о взыскании с РФ $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

Комитет расследовал приобретение финучреждением активов с признаками единого имущественного комплекса путем его взыскания с должника в виде залога, которое произошло без ведома АМКУ. В Ощадбанке же информацию об этом предоставлять отказались.

"Создание такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", — расценили такие действия в АМКУ.

Напомним, что с 3 ноября у Ощадбанка будет новый глава — Сергей Наумов заменит на этом посту Андрея Пышного.

Отметим также, что Ощадбанк стал лидером по количественному сокращению сети отделений в нынешнем году, однако пока его сеть остается крупнейшей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав просит ВР ввести штрафы за не ношение масок украинцами: штрафовать будут на месте
Минздрав просит ВР ввести штрафы за не ношение масок украинцами: штрафовать будут на месте
Протесты в Беларуси: суд оштрафовал 75-летнюю женщину за бело-красный мармелад
Протесты в Беларуси: суд оштрафовал 75-летнюю женщину за бело-красный мармелад
В Германии "дочку" Tesla оштрафовали на 12 млн евро
В Германии "дочку" Tesla оштрафовали на 12 млн евро
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На рынок Украины выходит новый китайский бренд автомобилей (ФОТО)

  3. В Нидерландах зарегистрировали первый в мире летающий автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

  4. "Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

  5. Вернуть электронное декларирование новым законом невозможно — ЦПК

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...