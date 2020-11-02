АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета 30 октября решила оштрафовать государственный Ощадбанк на 1 057 865 грн за непредоставление информации по требованию государственного уполномоченного в установленный срок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Банк не предоставил информацию, которая требовалась комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", — объяснили решение в АМКУ, подчеркнув, что значительная сумма штрафа обусловлена отягчающими обстоятельствами.

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Комитет расследовал приобретение финучреждением активов с признаками единого имущественного комплекса путем его взыскания с должника в виде залога, которое произошло без ведома АМКУ. В Ощадбанке же информацию об этом предоставлять отказались.

"Создание такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", — расценили такие действия в АМКУ.

Напомним, что с 3 ноября у Ощадбанка будет новый глава — Сергей Наумов заменит на этом посту Андрея Пышного.

Отметим также, что Ощадбанк стал лидером по количественному сокращению сети отделений в нынешнем году, однако пока его сеть остается крупнейшей.