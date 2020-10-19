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Банки 40 минут назад

Госбанки Украины сократили сеть: опубликован рейтинг банков по количеству отделений

В стране насчитывается 74 действующих банка с общей сетью 7 329 отделений

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Украине по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывалось 7 329 действующих структурных подразделений банков.

По сравнению с началом года их число сократилось на 673 отделения, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, в Украине насчитывалось 74 действующих банка, их количество сократилось по сравнению с 1 января, поскольку банк "Аркада" был признан банкротом и лишился лицензии.

При этом больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 931) и ПриватБанке (1 750).

Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (456) и УкрСиббанк (278). Замыкает пятерку государственный Укргазбанк (269).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 — с 8 509 до 8 002 отделений.

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Как сообщалось, 25 августа НБУ отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация.

По данным регулятора, основной причиной банкротства банка "Аркада" стало выведение владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковский сектор Украины продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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