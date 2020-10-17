На небанковском рынке коронакризис сильнее всего ударил по кредитным союзам — НБУ

Из всего небанковского рынка Украины коронакризис более всего сказался на секторе кредитных союзов, активность которых существенно снизилась весной, а ухудшение качества активов из-за невозврата кредитов заемщиками привело к убыткам.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), для этого сектора ситуация дополнительно осложняется из-за законодательного ограничения на предоставление сопроводительных финансовых услуг.

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Это ограничение сдерживает возможности для развития кредитных союзов и конкуренции с другими участниками рынка.

Из-за ограниченности источников привлечения средств и конкурентных преимуществ много кредитных союзов требуют значительных усилий и длительного времени для восстановления.

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В связи с тем, что значительная часть кредитных союзов не имеют достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов, а убытки от ухудшения качества кредитов выросли во время карантина, учреждения не имеют возможности наращивать капитал.

Поэтому 12 из них работают с нарушением требований к достаточности капитала. Следовательно, как подчеркивают в НБУ, кредитные союзы должны усилить свою операционную эффективность.

В частности, пересмотреть уровень административных расходов, при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада приняла закон о "сплите", то есть разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. Тогда же регулятор отобрал лицензии у четырех кредитных союзов.