Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис

На начало осени 2020 года небанковский сектор финансового рынка Украины насчитывал 2084 компании: 1031 финансовая компания с лицензиями на кредитование, лизинг, факторинг, перевод средств и обмен валют, 327 кредитных союзов, 304 ломбарда, 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховых компаний, 144 лизинговые компании и 63 страховых брокера.

Среди ориентированных на кредитование финансовых компаний небанковского сектора наиболее уязвимыми в период коронакризиса оказались кредитные союзы. Согласно обнародованным в конце сентября данным НБУ, за первые шесть месяцев 2020 года объем займов, выданных кредитными союзами, уменьшился на 9%. Среди причин — ориентация на наличные расчеты и отсутствие электронных продуктов и услуг, а значит, неготовность к оказанию дистанционных услуг, что в период карантина стало архиважным. Также снизилась активность людей старшего возраста, доля которых среди членов кредитных союзов весьма велика. А введение ограничений по начислению штрафов и пени за просрочку возврата кредитов привело к ухудшению качества кредитного портфеля кредитных союзов.

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Наиболее уязвимыми в период коронакризиса оказались кредитные союзы. Среди причин — ориентация на наличные расчеты и отсутствие электронных продуктов и услуг

Это оборачивается уменьшением количества действующих на рынке компаний. Так, в сентябре НБУ отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у четырех кредитных союзов. Лицензии отозваны после рассмотрения заявлений, поданных самими финансовыми учреждениями.

Не лучшим образом дела обстоят у МФО. В первом полугодии объем выданных ими кредитов упал на 20% по сравнению со вторым полугодием 2019-го, хотя в предыдущие годы этот сегмент ежегодно рос на 50% и более. Одна из тенденций — стремление работать с постоянными клиентами. В сегменте МФО этот показатель вырос за время карантина и сегодня составляет 80%.

У лизинговых компаний и ломбардов объем оказанных услуг в первом полугодии 2020 года, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, также упал более чем на 20%. И лишь рынок факторинга продемонстрировал рост (на 13%).

Впрочем, к началу осени кредитование, по данным Первого всеукраинского бюро кредитных историй, вышло на докризисный уровень. Причем МФО, как отмечает председатель комитета по офлайн-кредитованию Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Алексей Амитан, прошли этот период мягче, чем банки, которые в начале карантина пережили резкое троекратное сокращение объемов кредитования.

Меньше всего пострадали от пандемии COVID-19 и карантинных ограничений страховые компании. Более того, по итогам первого полугодия 2020-го года объем валовых страховых премий составил, по данным НБУ, 21 млрд грн, что на 4,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А рынок страхования жизни за тот же период вырос на 10%, достигнув 2,3 млрд грн.

Будучи отнесенными к критической инфраструктуре, страховые компании продолжали работу даже в период жесткого карантина. Страховщикам удалось избежать обесценивания активов и сохранить приемлемый финансовый результат благодаря умеренному росту страховых премий и удержанию устойчивых показателей убыточности. Карантин больно ударил лишь по тем страховщикам, кто имел большой портфель туристического страхования и "Зеленой карты", а вот в сегменте ритейла (КАСКО, ОСАГО) снижение платежей не было критичным.

Среди МСБ от карантина сильно пострадали кафе и рестораны, однако, как отмечает председатель правления СК ARX Андрей Перетяжко, компании ресторанной сферы крайне редко страхуют имущество, поэтому ресторанный локдаун не повлиял на объем платежей страховщиков.

Карантин больно ударил лишь по тем страховщикам, кто имел большой портфель туристического страхования и "Зеленой карты"

Коронакризис совпал по времени с началом масштабной трансформации на рынке небанковских финуслуг вследствие вступления в силу с 1 июля 2020 года закона о сплите. С этой даты функции регулятора перешли к НБУ. Нацбанк не прибегнул к "большой чистке", как многие опасались, зато последовательно упорядочивает нормативную базу и структурирует надзорные функции.

Так, в начале октября создан Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, куда вошли отдельные управления надзора за страховым рынком, кредитными союзами и финансовыми компаниями. Среди основных функций новой структуры — контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства и оперативное реагирование на факты нарушений.

Кроме того, НБУ обнародовал проект постановления по изменению правил расчета стоимости потребительского кредита, которые будут действовать как для банков, так и для небанковских организаций. Новые требования означают, что в общую стоимость кредита должны быть включены все затраты заемщика: платежи за обслуживание кредита (проценты, комиссии, дополнительные и сопутствующие услуги) и за услуги третьих лиц (например, страховые и налоговые платежи).

Это позволит заемщику еще на этапе выбора получить полную информацию о реальной процентной ставке и общей стоимости кредита. С другой стороны, говорят участники рынка МФО, ужесточение требований может привести к уменьшению сроков кредитования и ужесточению политики микрокредитных организаций по отношению к заемщикам.

Также в октябре президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй". Он вступает в силу с 1 января 2021 года и предусматривает отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной зарплаты, к потребительским кредитам и применение к ним требований закона "О потребительском кредитовании". Тем самым будут созданы условия для надлежащего регулирования рынка микрокредитов, ведь теперь МФО будут обязаны информировать заемщика о полной стоимости кредита.