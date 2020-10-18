Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым — глава НБУ

Банковский сектор Украины продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое мнение высказал глава Национального банка Украины (НБУ) в публикации для влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council, сообщает "Укринформ".

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"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций. Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.

"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже далекое воспоминание", — отметил Шевченко.

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Сейчас, как утверждает банкир, в Украине стремительно растут вклады населения.

"Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной — 5%", — заверил Шевченко.

В то же время, указывает глава НБУ, произошло снижение процентных ставок по кредитам, что в последние два месяца лета продемонстрировало рост объемов займов для бизнеса на 2,2%, а также кредитов для домохозяйств на 3%.

"Нынешние благоприятные условия обеспечивают украинскому бизнесу возможности получать более доступные кредиты. Это позволяет им покрывать краткосрочные потребности и финансировать масштабные проекты", — рассказал Шевченко.

Глава ГБУ также обратил внимание, что украинская банковская система постепенно оцифровывает свои услуги, а это в свою очередь расширяет возможности для клиентов. К тому же в августе запущена система электронных платежей в режиме 24/7.

"Это дает банкам, работающим в Украине, возможность проводить платежи клиентов круглосуточно", — констатировал глава Нацбанка.

В то же время Шевченко считает, что еще рано говорить о всплеске улучшение в сфере финансирования, "но мы явно продвигаемся в правильном направлении".

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Глава НБУ добавил, что несмотря на трудности для мировой экономики, украинские власти намерены продолжить приватизацию государственных банков.

"Мы уже обсуждали планы уменьшения присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша текущая стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года", — резюмировал Шевченко.

Напомним, прежний глава Нацбанка Яков Смолий заявлял, что финансовый кризис во время пандемии коронавируса — это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей вкладчиков у банкоматов.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2020 года, банки ожидали дальнейшего роста кредитования и притока депозитов.

Согласно отчету, 84% респондентов прогнозировали увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 71% — розничных.

Стоит отметить, что опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, то есть, еще до глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.