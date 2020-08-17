НБУ ожидает дальнейшее падение ставок по кредитам и депозитам

Вслед за снижением ставок по депозитам в Украине будут снижаться также ставки и по кредитам.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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По его словам, снижение учетной ставки до 6% еще не полностью отразилось в ставках по депозитам, так как там еще есть запас.

"Поэтому вслед за снижением ставок по депозитам ожидается и снижение ставок по кредитам. То, что этот тренд задали госбанки — это хорошо, потому что госбанки представляют собой 60% банковской системы. Я не говорю, что хорошо, что они представляют 60%. Хорошо то, что крупнейшая часть банковской системы задала такой тренд. Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, а сегодня госбанки уже предлагают программы меньше 10%, отдельные частные банки под 12-13%", — отметил Шевченко.

Глава Нацбанка уверен, что этот тренд будет сохраняться.

"Если Национальный банк будет поддерживать, то ставки будут снижаться, и для населения, и для юридических лиц. Более того, у нас средняя ставка по кредитам сегодня для юридических лиц составляет 11% годовых в гривне. Такая ставка доступна качественным заемщикам. Это уже то, чего достигла банковская система. Для населения, к сожалению, ставка значительно выше в сегменте потребительских кредитов", — рассказал глава НБУ.

Напомним, по результатам опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины в I квартале 2020 года, банки ожидали дальнейшего роста кредитования и притока депозитов.

Согласно отчету, 84% респондентов прогнозировали увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 71% — розничных.

Стоит отметить, что опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, то есть, еще до глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.