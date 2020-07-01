ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса еще на 1,5% годовых

Государственный ПриватБанк заявил об очередном снижении ставок по кредитам для бизнеса и предпринимателей с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Так, ставки по всем кредитным лимитам на счета, а также по новым кредитам по всем программам "проектного" финансирования (кредитными линиями, лизинга и другим) — снижаются на 1,5% годовых.

В частности, базовые ставки кредитования на приобретение основных средств, программам лизинга и кредитам "Агросезон" снижены до 13,5% годовых, а гривневые кредиты под залог депозитов в валюте предоставятся банком под 10,5% годовых.

Как известно, в мае ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%". Такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях — процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых.

Также для поддержки малого бизнеса в посткарантинный период государственный ПриватБанк ввел с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.

Напомним, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.