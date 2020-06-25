ПриватБанк запускает доступную ипотеку под 9,99% годовых с 1 июля

Государственный ПриватБанк с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

Такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях — процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых, сообщает пресс-служба госбанка.

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Указано, что доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

"В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком.

По предварительным подсчетам специалистов ПриватБанка, уже с начала внедрения государственной программы "Доступное жилье под 10%", льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.

Ранее Кабинет министров снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Перед этим правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.