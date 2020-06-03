Кредитная программа "5-7-9" трансформировалась в программу "0" — Шмыгаль

Сегодня, 3 июня, Кабинет министров на заседании одобрил ряд документов, призванных поддержать микро, малый и средний бизнес.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в течение последней недели было проработано программу деятельности правительства.

В частности, Кабмин предлагает Верховной Раде поддержать чрезвычайно важную программу "Новые деньги".

По словам Шмыгаля, этот законопроект предусматривает кредитование на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

"Украинские предприниматели смогут получить кредиты фактически под 0%. Для этого государство гарантирует 80% тела кредита перед банком. Кроме этого, важно вернуться к программе "5-7-9", которая сегодня практически стала программой "0%" и дает возможность малому и микро бизнеса рефинансировать свои существующие кредиты (уже в девяти банках подписаны соглашения) под 0% с отсрочка тела кредита на один год. Программа "5-7-9" трансформировалась в программу "0%" под существующие кредиты микро и малого бизнеса", — пояснил премьер.

Кроме этого, он сообщил, что правительство намерено "ликвидировать барьеры, чтобы больше бизнес могли присоединиться к программам дешевых кредитов".

"Мы будем убирать "нереальные" условия по вопросу залога, по вопросу cash-flow, прибыли и целей использования средств. Меньше контроля и больше свободы для украинского бизнеса", — добавил глава Кабмина.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Известно, что на данный момент воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты таких учреждений, как Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАССкомбанк, Банк "Восток" и Кредобанк.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.