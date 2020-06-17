"Доступные кредиты 5-7-9%": правительство смягчило требования к заемщикам

Кабинет министров снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, предусмотрены изменения по смягчению требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса, а также — снятие ограничений по направлениям использования этих денег.

Предполагается, что в рамках госпрограммы предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до 5 лет размером до 3 млн грн.

При этом государство компенсирует бизнесу часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5% до 9% годовых.

Ранее сообщалось, что за первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" для своего бизнеса, стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

На данный момент воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты таких учреждений, как Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк "Альянс", Райффайзен Аваль, ТАССкомбанк, Банк "Восток" и Кредобанк.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.