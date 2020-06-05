ПриватБанк обещает все лето бесплатно обслуживать предпринимателей, подключивших cashless

Для поддержки малого бизнеса в посткарантинный период государственный ПриватБанк вводит с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"При условии подключения эквайринга и приема платежей картами, в период антикризисной акции для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках", — говорится в сообщении.

Таким образом, за 3 месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга, подсчитали в банке.

Там также указали, что заказать подключение эквайринга можно по этой ссылке.

Кроме того, ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных тарифов на обслуживание ИТ-предпринимателей и стартаперов, в рамках которых для айтишников и начинающих предпринимателей действуют нулевые тарифы на обслуживание и льготы на большинство других услуг банка.

Ранее ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Напомним, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.