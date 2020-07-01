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Банки 20 минут назад

ПриватБанк вошел в ТОП-500 лучших банков мира 2020 года

В 2020 году украинский госбанк поднялся сразу с 708 на 446 позицию рейтинга лучших мировых банков

Здание ПриватБанка. Фото: depositphotos.com Здание ПриватБанка. Фото: depositphotos.com
Здание ПриватБанка. Фото: depositphotos.com

Украинский государственный ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков.

Этот рейтинг в течение 50 лет публикует британский журнал The Banker.

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Указано, что в 2020 году госбанк поднялся сразу с 708 на 446 позицию рейтинга лучших банков, что является выдающимся показателем роста капитала и эффективности среди банков мира.

Как сообщил журнал в своем июльском выпуске, ПриватБанк занимает первую позицию в рейтинге банков Украины и является единственным украинским финучреждением, представленным в ТОП-500 мировых банков.

Ранее государственный ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять со своей карты наличные деньги на кассе супермаркетов и других торговых точек без необходимости использования банкоматов.

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Напомним, ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

Также сообщалось, что ПриватБанк первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает денег.

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