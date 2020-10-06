Ощадбанк получил нового руководителя

2 октября наблюдательный совет Сбербанка на своем заседании принял два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова.
Как сообщает пресс-служба госбанка, завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя Сбербанка, который состоялся ранее в этом году.
Начиная с даты принятия решения, начинается План передачи управления к новому руководителю Ощадбанка, который продлится 30 дней.
В госбанке отмечают, что целью этого процесса является сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.
Напомним, 10 сентября Печерский районный суд Киева разблокировал назначение Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка.
Указано, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка (работает директором департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка).
2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы олигарха Игоря Коломойского) закрыл производство по делу, в рамках которого истец просил суд обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка, а также об обязательстве НБУ согласовать кандидатов на должность главы правления этого госбанка.
22 июня 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в которой нардеп просил суд запретить проводить регистрацию Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.