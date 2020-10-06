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Банки 1 час назад

Ощадбанк получил нового руководителя

С 3 ноября начинается план передачи управления к новому руководителю Ощадбанка, который продлится 30 дней

Фото: Facebook/Ощадбанк Фото: Facebook/Ощадбанк
Фото: Facebook/Ощадбанк

2 октября наблюдательный совет Сбербанка на своем заседании принял два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова.

Как сообщает пресс-служба госбанка, завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя Сбербанка, который состоялся ранее в этом году.

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Начиная с даты принятия решения, начинается План передачи управления к новому руководителю Ощадбанка, который продлится 30 дней.

В госбанке отмечают, что целью этого процесса является сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.

Напомним, 10 сентября Печерский районный суд Киева разблокировал назначение Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка.

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Указано, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка (работает директором департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка).

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы олигарха Игоря Коломойского) закрыл производство по делу, в рамках которого истец просил суд обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка, а также об обязательстве НБУ согласовать кандидатов на должность главы правления этого госбанка.

22 июня 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в которой нардеп просил суд запретить проводить регистрацию Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.

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